Полузащитник сборной Украины отдал результативную передачу за ФК "Ференцварош"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 20-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" полузащитника сборной Украины Александра Зубкова на чужом стадионе встречался с "Залаэгерсегом". Об этом информирует УНН.
Детали
Украинский футболист уже традиционно вышел в стартовом составе, отметился результативной передачей и был заменен на 62-й минуте встречи, закончившейся победой "Фради" — 3:1.
Набрав 41 очко, команда украинца после непродолжительной паузы вернулась на первую строчку турнирной таблицы первенства страны.
Что предшествовало этому
Яремчук совершил результативную передачу в матче чемпионата Португалии.