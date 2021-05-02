Півзахисник збірної України травмувався перед Євро-2020

Деталі

Зубков отримав травму під час поєдинку чемпіонату Угорщини проти “Мезекевешда” (2:1). 24-річний атакувальний хавбек не зміг продовжити матч і був замінений на 30-й хвилині.

Про серйозність травми наразі не повідомляється.

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“Зубков повідомив мені після першого тайму, що почувається краще. Ми обстежимо його за допомогою МРТ і дізнаємося більше. Маю велику надію, що Зубков зможе повернутися у стрій якомога швидше”, — заявив Ребров.

Доповнення

В 25 матчах першості Угорщини Зубков забив п’ять голів. Шевченко відніс півзахисника до розширеного списку збірної України у підготовці на Євро-2020.