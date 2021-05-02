Півзахисник збірної України травмувався перед Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Півзахисник збірної України та угорського “Ференцвароша” Олександр Зубков зазнав пошкодження у матчі чемпіонату Угорщини, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Зубков отримав травму під час поєдинку чемпіонату Угорщини проти “Мезекевешда” (2:1). 24-річний атакувальний хавбек не зміг продовжити матч і був замінений на 30-й хвилині.
Про серйозність травми наразі не повідомляється.
Цитата
“Зубков повідомив мені після першого тайму, що почувається краще. Ми обстежимо його за допомогою МРТ і дізнаємося більше. Маю велику надію, що Зубков зможе повернутися у стрій якомога швидше”, — заявив Ребров.
Доповнення
В 25 матчах першості Угорщини Зубков забив п’ять голів. Шевченко відніс півзахисника до розширеного списку збірної України у підготовці на Євро-2020.