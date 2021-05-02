Полузащитник сборной Украины травмировался перед Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины и венгерского “Ференцвароша” Александр Зубков получил повреждение в матче чемпионата Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Зубков получил травму во время поединка чемпионата Венгрии против “Мезекевешда” (2:1). 24-летний атакующий хавбек не смог продолжить матч и был заменен на 30-й минуте.
О серьезности травмы пока не сообщается.
Цитата
“Зубков сообщил мне после первого тайма, что чувствует себя лучше. Мы обследуем его с помощью МРТ и узнаем больше. Очень надеюсь, что Зубков сможет вернуться в строй как можно скорее”, — заявил Ребров.
Дополнение
В 25 матчах первенства Венгрии Зубков забил пять голов. Шевченко внес полузащитника в расширенный список сборной Украины в подготовке к Евро-2020.