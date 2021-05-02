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Полузащитник сборной Украины травмировался перед Евро-2020

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины и венгерского “Ференцвароша” Александр Зубков получил повреждение в матче чемпионата Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Зубков получил травму во время поединка чемпионата Венгрии против “Мезекевешда” (2:1). 24-летний атакующий хавбек не смог продолжить матч и был заменен на 30-й минуте.

О серьезности травмы пока не сообщается.

Цитата

“Зубков сообщил мне после первого тайма, что чувствует себя лучше. Мы обследуем его с помощью МРТ и узнаем больше. Очень надеюсь, что Зубков сможет вернуться в строй как можно скорее”, — заявил Ребров.

Дополнение

В 25 матчах первенства Венгрии Зубков забил пять голов. Шевченко внес полузащитника в расширенный список сборной Украины в подготовке к Евро-2020.

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