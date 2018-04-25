Півзахисник "Ліверпуля" побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю гольових пасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У матчі з “Ромою” представник англійського “Ліверпуля” Джеймс Мілнер встановив рекорд за кількістю гольових передач за один розіграш Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У своєму дев’ятому матчі в турнірі цього сезону півзахисник “Ліверпуля” зробив дев’ятий результативний пас.
Рекордною стала його передача в півфінальному матчі з “Ромою”, коли Мілнер навісив з кутового на голову Роберто Фірміно. Бразилець, який зробив рахунок 5:0, трохи раніше сам непогано проявив себе в якості асистента. На його рахунку вже сім гольових пасів в цьому розіграші.
Таким чином, гравець “мерсисайдців” побив рекорд Уейна Руні і Неймара у яких було віддано по 8 асистів в сезонах 2013/14 і 2016/17 відповідно.
Як повідомлялося раніше, “Ліверпуль” з різницею в три м’ячі виграв у “Роми”.