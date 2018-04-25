Полузащитник "Ливерпуля" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голевых пасов

В своем девятом матче в турнире в этом сезоне полузащитник “Ливерпуля” сделал девятый результативный пас.

Рекордным стал его передача в полуфинальном матче с “Ромой”, когда Милнер навесил с углового на голову Фирмино. Бразилец, который сделал счет 5:0, чуть раньше сам неплохо проявил себя в качестве ассистента. На его счету уже семь голевых пасов в этом розыгрыше.

Таким образом, игрок “мерсисайдцев” побил рекорд Уэйна Руни и Неймара в которых было отдано по 8 ассистов в сезонах 2013/14 и 2016/17 соответственно.

Как сообщалось ранее, “Ливерпуль” с разницей в три мяча выиграл у “Ромы”.