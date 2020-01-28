Півзахисник Гармаш забив дебютний гол за турецький ФК "Різеспор"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Український півзахисник Денис Гармаш провів дебютний гол у складі турецького “Різеспору”, передає УНН.
У поєдинку 19 туру турецької Суперліги “Різеспор” гостював у “Сіваспора”. Гармаш вийшов на заміну у другій половині.
Українець отримав м’яч у штрафному майданчику суперника, змістився з ним ближче до правої частини та завдав удару низом у ближній кут. Однак воротар не зумів прийти на порятунок “Сіваспору”. Цей гол міг стати переможним, але в компенсований час “Сіваспор” врятувався — 1:1.
Відзначимо, що Микола Морозюк провів повний поєдинок за гостей, а нападник Борячук був відсутнім у заявці. За “Сіваспор” матч через травму коліна пропускав Сергій Рибалка.
Примітно, що клуб Рибалки є лідером Суперліги — 41 бал, що на 4 більша від “Фенербахче”. “Різеспор” 11-й (24).
Нагадаємо, що в “Різеспор” Гармаш перейшов на правах оренди до кінця сезону з київського “Динамо”.