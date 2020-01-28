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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полузащитник Гармаш забил дебютный гол за турецкий ФК "Ризеспор"

Киев • УНН

 • 14551 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский полузащитник Денис Гармаш провел дебютный гол в составе турецкого “Ризеспор”, передает УНН.

Полузащитник Гармаш забил дебютный гол за турецкий ФК "Ризеспор"

В поединке 19 тура турецкой Суперлиги “Ризеспор” гостил у “Сивасспором”. Гармаш вышел на замену во второй половине.

Украинец получил мяч в штрафной соперника, сместился с ним ближе к правой части и нанес удар низом в ближний угол. Однако вратарь не сумел прийти на помощь “Сивасспору”. Этот гол мог стать победным, но в компенсированное время “Сиваспор” спасся — 1:1.

Отметим, что Николай Морозюк провел полный поединок за гостей, а нападающий Борячук отсутствовал в заявке. За “Сиваспор” матч из-за травмы колена пропускал Сергей Рыбак.

Примечательно, что клуб Рыбаки является лидером Суперлиги — 41 балл, что на 4 больше от “Фенербахче”. “Ризеспор” 11-й (24).

Напомним, что в “Ризеспор” Гармаш перешел на правах аренды до конца сезона из киевского “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

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