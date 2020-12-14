Півзахисник “Динамо” оцінив жереб 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Півзахисник прокоментував підсумки жеребкування плей-оф Ліги Європи, яке визначило в суперники “біло-синій” команді бельгійський “Брюгге”.

“Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо „Брюгге“, з моменту нашої зустрічі в серпні минулого року в них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника й казати не варто, оскільки це чинний чемпіон Бельгії, та й зараз іде в лідерах чемпіонату країни”, — наголосив півзахисник.

Примітно, що цього сезону Буяльський провів за “Динамо” 16 матчів, в яких забив два рази при 4-х асистах.