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Півзахисник “Динамо” оцінив жереб 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Київ • УНН

 • 13486 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський залишився вдоволеним жеребом 1/6 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумком якого кияни зіграють із “Брюгге”. Про це повідомляє пресслужба “біло-синіх”, передає УНН.

Півзахисник “Динамо” оцінив жереб 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Півзахисник прокоментував підсумки жеребкування плей-оф Ліги Європи, яке визначило в суперники “біло-синій” команді бельгійський “Брюгге”.

“Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо „Брюгге“, з моменту нашої зустрічі в серпні минулого року в них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника й казати не варто, оскільки це чинний чемпіон Бельгії, та й зараз іде в лідерах чемпіонату країни”, — наголосив півзахисник.

Примітно, що цього сезону Буяльський провів за “Динамо” 16 матчів, в яких забив два рази при 4-х асистах.

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