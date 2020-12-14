Полузащитник “Динамо” оценил жребий 1/16 финала Лиги Европы УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский остался довольным жребием 1/6 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которого киевляне сыграют с “Брюгге”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
Полузащитник прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая определила в соперники “бело-синей” команде бельгийский “Брюгге”.
“Хороший жребий. Мы довольно неплохо знаем „Брюгге“, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не изменилось. А о силе соперника и говорить не стоит, поскольку это действующий чемпион Бельгии, и сейчас идет в лидерах чемпионата страны”, — подчеркнул полузащитник.
Примечательно, что в этом сезоне Буяльский провел за “Динамо” 16 матчей, в которых забил два раза при 4-х ассистах.