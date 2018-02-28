Півзахисник "Динамо" Гусєв пішов на тренерські курси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Легендарний футболіст київського “Динамо” Олег Гусєв вирішив розпочати навчання з прицілом на тренерську кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на сайт Київської обласної федерації футболу.
Колишній гравець національної команди України навчатиметься на спеціалізованих курсах за програмою “Диплом “С”, що функціонують при Київській обласній федерації футболу.
Зазначимо, що отримання диплому категорії “С” дозволить 34-річному футболісту очолювати аматорські колективи і команди чемпіонатів областей. Крім того, такий диплом дасть “зелене світло” на продовження навчання задля отримання дипломів категорій В, А та Pro.
Зауважимо, що у нинішній кампанії Гусєв відіграв за “біло-синіх” 4 поєдинки. Однак, футболіст є рекордсменом київського команди за кількістю відіграних поєдинків в історії — 374, а також посідає 3-тю сходинку серед кращих бомбардирів (80 голів), поступаючись тільки Артему Мілевському (81) і Андрію Ярмоленко (137).