Полузащитник "Динамо" Гусев пошел на тренерские курсы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Легендарный футболист киевского “Динамо” Олег Гусев решил начать обучение с прицелом на тренерскую карьеру, сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевской областной федерации футбола.
Бывший игрок национальной команды Украины учиться на специализированных курсах по программе “Диплом “С”, функционирующих при Киевской областной федерации футбола.
Отметим, что получение диплома категории “С” позволит 34-летнему футболисту возглавлять любительские коллективы и команды чемпионатов областей. Кроме того, такой диплом даст “зеленый свет” на продолжение обучения для получения дипломов категорий В, А и Pro.
Заметим, что в нынешней кампании Гусев сыграл за “бело-синих” 4 поединка. Однако, футболист является рекордсменом киевского команды по количеству отыгранных поединков в истории — 374, а также занимает 3-е место среди лучших бомбардиров (80 голов), уступая только Артему Милевскому (81) и Андрей Ярмоленко (137).