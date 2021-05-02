Півзахисник Дентіньо назвав "Шахтар" найсильнішим клубом України

Цитата

“Переживаємо досить непростий момент, однак чудово знаємо свої властивості. Знаємо, що „Шахтар“ — найкраща команда в Україні. Цього року не все вийшло так, як ми хотіли. Щасливий, як я себе сьогодні виявив і як ми зіграли. Цілковито віддавалися грі, а я записав на свій рахунок гол та ассист — плоди старанної роботи”, — повідомив Дентіньо.

Доповнення

У Кубку України цього сезону “Шахтар” зумів дійти тільки до чвертьфіналу, а “Динамо” зіграє в фіналі. У чемпіонаті “гірники” відстали від “біло-синіх” на 13 пунктів.

Нагадаємо

“Шахтар” завдав поразки “Дніпро-1” і наблизився до завоювання срібних нагород чемпіонату.