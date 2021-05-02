Полузащитник Дентиньо назвал "Шахтер" сильнейшим клубом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Дентиньо прокомментировал победу над "Днепром-1" и считает дончан лучшей командой страны несмотря на триумф "Динамо" в чемпионате Украины. Слова игрока приводит сайт "горняков", передает УНН.
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“Переживаем достаточно непростой момент, однако прекрасно знаем свои свойства. Знаем, что „Шахтер“ — лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня обнаружил и как мы сыграли. Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист — плоды усердной работы”, — сообщил Дентиньо.
Дополнение
В Кубке Украины в этом сезоне “Шахтер” сумел дойти только до четвертьфинала, а “Динамо” сыграет в финале. В чемпионате “горняки” отстали от “бело-синих” на 13 пунктов.
Напомним
“Шахтер” нанес поражение “Днепр-1” и приблизился к завоеванию серебряных наград чемпионата.