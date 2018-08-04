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Півзахисник "Баварії" Відаль перейшов до стану "Барселони"

Півзахисник "Баварії" Відаль перейшов до стану "Барселони"

Київ • УНН

 • 7641 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль змінив клубну прописку. Гравця “Баварії” придбала каталонська “Барселона”, інформує УНН з посиланням на сайти колективів.

“Барселона” і “Баварія” досягли угоди про передачу гравця, який виступатиме за іспанців протягом трьох років. Наразі на футболіста очікує ще проходження медичного обстеження з “синьо-гранатовими”.

“Спасибі “Баварії” і всім уболівальникам. Я насолоджувався часом в Мюнхені. Я хотів би також подякувати клуб за наданий шанс прийняти новий виклик в “Барселоні”, — розповів 31-річний футболіст.

Зауважимо, що у складі мюнхенців 31-річний чилієць провів 124 офіційних матчі, забивши 22 м’ячі і віддавши 18 гольових передач. Разом з “Баварією” Відаль тричі ставав чемпіоном Німеччини, виграв Кубок Німеччини і два Суперкубка Німеччини.

Крім того додамо, трансферна вартість гравця становить 35 млн. євро.

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