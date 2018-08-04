Полузащитник "Баварии" Видаль перешел в "Барселону"

“Барселона” и “Бавария” достигли соглашения о передаче игрока, который будет выступать за испанцев в течение трех лет. Сейчас на футболиста ожидает еще прохождения медицинского обследования с “сине-гранатовыми”.

“Спасибо” Баварии “и всем болельщикам. Я наслаждался временем в Мюнхене. Я хотел бы также поблагодарить клуб за предоставленный шанс принять новый вызов в “Барселоне”, — рассказал 31-летний футболист.

Заметим, что в составе мюнхенцев 31-летний чилиец провел 124 официальных матча, забив 22 мяча и отдав 18 голевых передач. Вместе с “Баварией” Видаль трижды становился чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии и два Суперкубка Германии.

Кроме того добавим, трансферная стоимость игрока составляет 35 млн. евро.