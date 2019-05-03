Півсотні дітей загиблих на сході України відвідують оздоровчий центр парламенту Словаччини

"Сьогодні ми мали чудову можливість побувати в столиці Словаччини Братиславі та зустрітися з представниками Національної Ради Словацької Республіки - головою Національної Ради Андрієм Данко, депутатом Мікулашем Крайковічем, керівником служби зв'язку з громадськістю Томасом Кастельніком та радником Посольства України в Словаччині Дмитром Конишевим", - йдеться в повідомленні.



Також, для дітей була проведена екскурсія парламентськими залами та замком Братиславський Град.



"На пам'ять про нашу зустріч - голова ГО "Серця Кіборгів" Анатолій Свирид вручив представникам Національної Ради наш кадендар "Погляд Майбутнього" та пам’ятні суверіни подякувавши від імені усіх дітей та їх батьків за турботу, теплий прийом та допомогу в організації відпочинку наших підопічних дітлахів", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, Громадська Організації "Серця Кіборгів" продемонструвала календар "Погляд майбутнього" на 2019 рік.