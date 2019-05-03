Полсотни детей погибших на востоке Украины посещают оздоровительный центр парламента Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Дети лиц, погибших во время проведения боевых действий на востоке Украины, на Пасху посещают оздоровительный центр парламента Словакии. Об этом общественная организация "Сердца Киборгов" сообщила на свой странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня мы имели прекрасную возможность побывать в столице Словакии Братиславе и встретиться с представителями Национального Совета Словацкой Республики - председателем Национального Совета Андреем Данко, депутатом Микулашем Крайковичем, руководителем службы связи с общественностью Томасом Кастельником и советником Посольства Украины в Словакии Дмитрием Конышевым", - говорится в сообщении.
Также, для детей была проведена экскурсия парламентскими залами и замком Братиславский град.
"На память о нашей встрече - председатель ОО "Сердца Киборгов" Анатолий Свирид вручил представителям Национального Совета наш кадендар "Взгляд Будущего" и памятные суверины поблагодарив от имени всех детей и их родителей за заботу, теплый прием и помощь в организации отдыха наших подопечных детей", - отмечается в сообщении.
Напомним, общественная организация "Сердца киборгов" продемонстрировала календарь "Взгляд будущего" на 2019 год.