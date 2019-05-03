Полсотни детей погибших на востоке Украины посещают оздоровительный центр парламента Словакии

"Сегодня мы имели прекрасную возможность побывать в столице Словакии Братиславе и встретиться с представителями Национального Совета Словацкой Республики - председателем Национального Совета Андреем Данко, депутатом Микулашем Крайковичем, руководителем службы связи с общественностью Томасом Кастельником и советником Посольства Украины в Словакии Дмитрием Конышевым", - говорится в сообщении.



Также, для детей была проведена экскурсия парламентскими залами и замком Братиславский град.



"На память о нашей встрече - председатель ОО "Сердца Киборгов" Анатолий Свирид вручил представителям Национального Совета наш кадендар "Взгляд Будущего" и памятные суверины поблагодарив от имени всех детей и их родителей за заботу, теплый прием и помощь в организации отдыха наших подопечных детей", - отмечается в сообщении.



Напомним, общественная организация "Сердца киборгов" продемонстрировала календарь "Взгляд будущего" на 2019 год.