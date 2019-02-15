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Піврічній "дитині з пробірки" вперше зробили пересадку печінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Китаї хірурги виконали пересадку печінки піврічній дівчинці. Операція пройшла успішно, дитину виписали з лікарні. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

Хірурги Першої клініки при Сіаньскому університеті комунікацій (Північно-Західний Китай) 23 сiчня виконали унікальну 7-годинну операцію з трансплантації печінки шестимісячному "малятку з пробірки". Медики видалили пошкоджений орган і пересадили дівчинці частину здорової печінки масою 260,4 грами, яку пожертвувала її матір.

Повідомляється, що через 20 днів після операції маленька пацієнтка повністю відновилася, а 15 лютого її виписали з лікарні.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2019 рішення про трансплантацію приймають шляхом проведення консиліумів лікарів.

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