Полугодоволому "ребенку из пробирки" впервые сделали пересадку печени
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Китае хирурги выполнили пересадку печени полугодовалой девочке. Операция прошла успешно, ребёнка выписали из больницы. Об этом сообщает Синьхуа, передаёт УНН.
Хирурги Первой клиники при Сианьском университете коммуникаций (Северо-Западный Китай) 23 января выполнили уникальную 7-часовую операцию по трансплантации печени шестимесячной "малышке из пробирки". Медики удалили поврежденный орган и пересадили девочке часть здоровой печени массой 260,4 грамма, пожертвованную ее матерью.
Сообщается, что спустя 20 дней после операции маленькая пациентка полностью восстановилась, а 15 февраля её выписали из больницы.
Напомним, в Украине с 1 января 2019 решение о трансплантации принимают путём проведения консилиумов врачей.