Північноатлантична рада на чолі з Генсеком НАТО цього року відвідає Україну

"Віце-прем’єр-міністр зустрілась із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також взяла участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, під час якого йшлося про основні пріоритети Річної національної програми співробітництва України з НАТО на 2017 рік (РНП)", - йдеться у повідомленні.

І.Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що цьогорічна РНП була розроблена за допомогою рекомендацій союзників та активного залучення громадянського суспільства. Окремо вона поділилася очікуваннями української сторони від запланованої на 25 травня зустрічі глав держав та урядів країн-членів НАТО.

Своєю чергою Генсек НАТО Й.Столтенберг підтвердив, що Україна і надалі залишається на порядку денному Альянсу.

За його словами, "трагічний інцидент, який трапився на сході України із членами СММ ОБСЄ, продемонстрував погіршення безпекової ситуації на Донбасі". "У цьому контексті, союзники вкотре закликали Росію виконати свої зобов’язання у рамках мінських домовленостей. Вони також підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано у повідомленні.

"Під час засідання Комісії Україна-НАТО союзники оголосили своє рішення здійснити протягом поточного року візит Північноатлантичної Ради до України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що партнерство з НАТО – невід’ємна складова євроінтеграції України.