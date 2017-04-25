Североатлантический совет во главе с Генсеком НАТО в этом году посетит Украину

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148739 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113492 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111403 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106790 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103354 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151735 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Североатлантический совет во главе с Генсеком НАТО в этом году посетит Украину

Североатлантический совет во главе с Генсеком НАТО в этом году посетит Украину

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Украину в этом году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе по итогам ее визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Вице-премьер-министр встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также приняла участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, во время которого речь шла об основных приоритетах Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО на 2017 году (ГНП)", - говорится в сообщении.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что нынешняя ГНП была разработана с помощью рекомендаций союзников и активного привлечения гражданского общества. Отдельно она поделилась ожиданиями украинской стороны от запланированной на 25 мая встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО.

В свою очередь Генсек НАТО Й.Столтенберг подтвердил, что Украина продолжает оставаться на повестке дня Альянса.

По его словам, "трагический инцидент, произошедший на востоке Украины с членами СММ ОБСЕ, продемонстрировал ухудшение ситуации на Донбассе". "В этом контексте, союзники в который раз призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей. Они также подтвердили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

"Во время заседания Комиссии Украина-НАТО союзники объявили свое решение осуществить в текущем году визит Североатлантического Совета в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны заявили, что партнерство с НАТО - неотъемлемая составляющая евроинтеграции Украины.

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