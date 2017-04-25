Североатлантический совет во главе с Генсеком НАТО в этом году посетит Украину

"Вице-премьер-министр встретилась с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также приняла участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, во время которого речь шла об основных приоритетах Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО на 2017 году (ГНП)", - говорится в сообщении.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что нынешняя ГНП была разработана с помощью рекомендаций союзников и активного привлечения гражданского общества. Отдельно она поделилась ожиданиями украинской стороны от запланированной на 25 мая встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО.

В свою очередь Генсек НАТО Й.Столтенберг подтвердил, что Украина продолжает оставаться на повестке дня Альянса.

По его словам, "трагический инцидент, произошедший на востоке Украины с членами СММ ОБСЕ, продемонстрировал ухудшение ситуации на Донбассе". "В этом контексте, союзники в который раз призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей. Они также подтвердили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

"Во время заседания Комиссии Украина-НАТО союзники объявили свое решение осуществить в текущем году визит Североатлантического Совета в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны заявили, что партнерство с НАТО - неотъемлемая составляющая евроинтеграции Украины.