“Північний потік-2”: у Байдена пояснили позицію щодо добудови газопроводу

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“Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила із усвідомлення, що трубопровід завершено — майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили б результат і можливо лише відстрочили б його. З огляду на реалії, формувалась угода із Німеччиною, яка би дозволила нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом’якшувати негативні ефектив та загрози, які може становити “Північний потік-2”, — повідомив Хохстейн.

Деталі

Амос Хохстейн заявив, що Вашингтон перебуває на зв’язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Він наголосив що світ перебуває на порозі переходу до більш чистої енергетики та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль в поставках енергоресурсів до Європи.

Високопосадовець вважає, що фактором цього стануть інвестиції до України, окреслені спільною заявою США та Німеччини, а також інтеграція України до європейської електромережі.

Хохстейн вказав на підписання меморандумів про порозуміння між американськими компаніями та Україною щодо розширення, ремонту та модернізації ядерної енергетики і на підписання президентом України Володимиром Зеленським меморанудумів щодо атомної енергетики.

Коментуючи роль Росії в енергетичній кризі у Європі, Хохстейн повідомив, що

Росії варто збільшити продаж вже зараз, а не чекати, коли влада ЄС і Німеччини дасть остаточний дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік — 2”.

“Якщо Росія має газ для поставок по „Північному потоку — 2“, це означає, що вони мають газ для поставок через газотранспортну систему України або інші газопроводи, тому вони мають це зробити”, — додав посадовець.

Нагадаємо

Це дуже сумно. Так очільник НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook відреагував на висновок Міненерго Німеччини щодо сертифікації “Північного потоку-2” і попередив про "критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.