“Північний потік-2”: у Байдена пояснили позицію щодо добудови газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід “Північний потік-2” є фактором нестабільності для України та Європи. Проте будучи не в стані завадити його добудові, адміністрація США переключила увагу на зменшення негативних наслідків його завершення. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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“Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила із усвідомлення, що трубопровід завершено — майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили б результат і можливо лише відстрочили б його. З огляду на реалії, формувалась угода із Німеччиною, яка би дозволила нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом’якшувати негативні ефектив та загрози, які може становити “Північний потік-2”, — повідомив Хохстейн.
Деталі
Амос Хохстейн заявив, що Вашингтон перебуває на зв’язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.
Він наголосив що світ перебуває на порозі переходу до більш чистої енергетики та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль в поставках енергоресурсів до Європи.
Високопосадовець вважає, що фактором цього стануть інвестиції до України, окреслені спільною заявою США та Німеччини, а також інтеграція України до європейської електромережі.
Хохстейн вказав на підписання меморандумів про порозуміння між американськими компаніями та Україною щодо розширення, ремонту та модернізації ядерної енергетики і на підписання президентом України Володимиром Зеленським меморанудумів щодо атомної енергетики.
Коментуючи роль Росії в енергетичній кризі у Європі, Хохстейн повідомив, що
Росії варто збільшити продаж вже зараз, а не чекати, коли влада ЄС і Німеччини дасть остаточний дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік — 2”.
“Якщо Росія має газ для поставок по „Північному потоку — 2“, це означає, що вони мають газ для поставок через газотранспортну систему України або інші газопроводи, тому вони мають це зробити”, — додав посадовець.
Нагадаємо
Це дуже сумно. Так очільник НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook відреагував на висновок Міненерго Німеччини щодо сертифікації “Північного потоку-2” і попередив про "критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.