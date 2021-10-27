“Северный поток-2”: у Байдена объяснили позицию по достройке газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод “Северный поток-2” является фактором нестабильности для Украины и Европы. Однако, будучи не в состоянии помешать его достройке, администрация США переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
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“Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен — почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его. Учитывая реалии, формировалось соглашение с Германией, которое позволило бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать на и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может составлять “Северный поток-2”, — сообщил Хохштейн.
Детали
Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, позволяющих облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.
Он подчеркнул, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу.
Высокопоставленное лицо считает, что фактором этого станут инвестиции в Украину, очерченные совместным заявлением США и Германии, а также интеграция Украины в европейскую электросеть.
Хохштейн указал на подписание меморандумов о взаимопонимании между американскими компаниями и Украиной о расширении, ремонте и модернизации ядерной энергетики и на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским меморандумов по атомной энергетике.
Комментируя роль России в энергетическом кризисе в Европе, Хохштейн сообщил, что
России стоит увеличить продажу уже сейчас, а не ждать, когда власти ЕС и Германии дадут окончательное разрешение на строительство газопровода “Северный поток — 2”.
“Если у России есть газ для поставок по „Северному потоку — 2“, это означает, что они имеют газ для поставок через газотранспортную систему Украины или другие газопроводы, поэтому они должны это сделать”, — добавил чиновник.
Напомним
Это очень печально. Так глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко на своей странице в Facebook отреагировал на заключение Минэнерго Германии о сертификации “Северного потока-2” и предупредил о "критической угрозе безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС.