"Північний потік-2" для Німеччини означає домінування в Європі - Горбулін

З його слів, це рішення - щось більше, ніж просто проблема держав на зразок Польщі, України чи країн Балтії. Це свідчення спроби Німеччини і низки європейських країн вибудувати нову (а швидше — дуже стару) архітектуру Європи з тенденцією до деконструкції над'європейських структур, реверсом інтеграційних процесів, зміцненням національних держав, зазначив він.

"Для Німеччини це означає майже тотальне домінування в Європі, при одночасно посиленні стратегічного протистояння зі США (втім, у певних межах). І хоча поки що не йдеться про повернення до business as usual, але пріоритети зрозумілі: Німеччина хоче і готова бути ключовим партнером Росії в Європі, конвертуючи свій особливий статус в частині контролю над європейськими енергопотоками в політичний вплив. А адже ще не так давно саме європейські лідери говорили, що енергетику та енергоресурси не можна використовувати як зброю", - заявив Горбулін.

Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.



