"Північний потік-2" для Німеччини означає домінування в Європі - Горбулін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Своєю позицією щодо проекту "Північного потоку-2" Німеччина чітко розділила загальноєвропейський інтерес і національний німецький інтерес. Про це директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін заявив у статті в "Дзеркалі тижня", передає УНН.
З його слів, це рішення - щось більше, ніж просто проблема держав на зразок Польщі, України чи країн Балтії. Це свідчення спроби Німеччини і низки європейських країн вибудувати нову (а швидше — дуже стару) архітектуру Європи з тенденцією до деконструкції над'європейських структур, реверсом інтеграційних процесів, зміцненням національних держав, зазначив він.
"Для Німеччини це означає майже тотальне домінування в Європі, при одночасно посиленні стратегічного протистояння зі США (втім, у певних межах). І хоча поки що не йдеться про повернення до business as usual, але пріоритети зрозумілі: Німеччина хоче і готова бути ключовим партнером Росії в Європі, конвертуючи свій особливий статус в частині контролю над європейськими енергопотоками в політичний вплив. А адже ще не так давно саме європейські лідери говорили, що енергетику та енергоресурси не можна використовувати як зброю", - заявив Горбулін.
Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.