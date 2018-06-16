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"Северный поток-2" для Германии означает доминирование в Европе - Горбулин

"Северный поток-2" для Германии означает доминирование в Европе - Горбулин

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Своей позицией по проекту "Северный поток-2" Германия четко разделила общеевропейский интерес и национальный немецкий интерес. Об этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил в статье в "Зеркале недели", передает УНН.

По его словам, это решение - нечто большее, чем просто проблема государств вроде Польши, Украины или стран Балтии. Это свидетельство попытки Германии и ряда европейских стран выстроить новую (а скорее - очень старую) архитектуру Европы с тенденцией к деконструкции надъевропейских структур, реверсом интеграционных процессов, укреплением национальных государств, отметил он.

"Для Германии это означает почти полное доминирование в Европе, при одновременно усилении стратегического противостояния с США (впрочем, в определенных пределах). И хотя пока речь не идет о возвращении к business as usual, но приоритеты ясны: Германия хочет и готова быть ключевым партнером России в Европе, конвертируя свой особый статус в части контроля над европейскими энергопотоками в политическое влияние. А ведь еще не так давно именно европейские лидеры говорили, что энергетику и энергоресурсы нельзя использовать как оружие", - заявил Горбулин.

Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.

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