Північні олені в Норвегії опинились під загрозою вимирання

Континентальний клімат в Лапландії з холодною і сухою зимою поступово перетворюється на більш помірний з теплою температурою та дощами.

“Ми вже відчули наслідки глобального потепління тут. Ми втрачаємо оленів через зміни клімату”, — сказав оленевод зі 60-ним досвідом за плечима Пер Гауп.

Зазначають, що коли випадає багато снігу за такої теплої температури, тваринам стає складніше харчуватись, вони гинуть через нестачу ї нестачу та складність видобування їжі, оскільки сніг стає мокрим та важким. Особливо це стосується молодих особин, які перебувають на нижчих ланках ієрархії.

Ідеальні умови складаються тоді, коли температура повітря становить 40 градусів за Цельсієм. За таких умов сніг випадає сухий і добувати лишайниками і мох оленям набагато легше.