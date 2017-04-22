Северные олени в Норвегии оказались под угрозой вымирания

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29224 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148743 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113492 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111403 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106790 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103354 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Зима в Лапландии с каждым разом теплеет, что приносит за собой катастрофические последствия для оленей этого региона, передает УНН со ссылкой на The Nation.

Континентальный климат в Лапландии с холодной и сухой зимой постепенно превращается в более умеренный с теплой температурой и дождями.

“Мы уже ощутили последствия глобального потепления здесь. Мы теряем оленей из-за изменений климата”, — сказал оленевод с 60-ним опытом за плечами Пер Гауп.

Отмечают, что когда выпадает много снега при такой теплой температуре, животным становится сложнее питаться, они погибают из-за нехватки и недостатка и сложности добычи пищи, поскольку снег становится мокрым и тяжелым. Особенно это касается молодых особей, находящихся на низших звеньях иерархии.

Идеальные условия складываются тогда, когда температура воздуха составляет 40 градусов по Цельсию. При таких условиях снег выпадает сухой и добывать лишайники и мох оленям гораздо легче.

 

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