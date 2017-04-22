Северные олени в Норвегии оказались под угрозой вымирания

Континентальный климат в Лапландии с холодной и сухой зимой постепенно превращается в более умеренный с теплой температурой и дождями.

“Мы уже ощутили последствия глобального потепления здесь. Мы теряем оленей из-за изменений климата”, — сказал оленевод с 60-ним опытом за плечами Пер Гауп.

Отмечают, что когда выпадает много снега при такой теплой температуре, животным становится сложнее питаться, они погибают из-за нехватки и недостатка и сложности добычи пищи, поскольку снег становится мокрым и тяжелым. Особенно это касается молодых особей, находящихся на низших звеньях иерархии.

Идеальные условия складываются тогда, когда температура воздуха составляет 40 градусов по Цельсию. При таких условиях снег выпадает сухой и добывать лишайники и мох оленям гораздо легче.