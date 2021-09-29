Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати - МЗС

Цитата

"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію в додатку "Дія" відповідають європейським.

Українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 зможуть самостійно згенерувати сертифікат в додатку "Дія".

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