Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Об этом в Twitter сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
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"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - говорится в сообщении.
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19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты о вакцинации в приложении "Дия" соответствуют европейским.
Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 смогут самостоятельно сгенерировать сертификат в приложении "Дия".
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