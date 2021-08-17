Північна Македонія висилає чергового російського дипломата

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“Коли міністерство закордонних справ отримує підтверджену і задокументовану інформацію про поведінку акредитованих іноземних дипломатів, що суперечить принципам Віденської конвенції, ми приймаємо необхідні заходи і дії з метою захисту національної безпеки, а також безпеки наших союзників. Таким чином, ця інформація є вірною”, — заявив Османі.

Що було раніше

У травні влада Північної Македонії вирішили вислати з країни російського дипломата. Також зазначалося, що 14 травня посол Росії Сергій Баздикін був викликаний в МЗС і повідомив, що один з дипломатів в його посольстві оголошений небажаною особою.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві.



У російському МЗС заявили, що рішення прийнято як захід у відповідь на оголошення одного з дипломатів посольства Росії в Скоп’є персоною нон грата, яке, як стверджує відомство, нібито “нічим не мотивоване”.