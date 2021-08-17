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Северная Македония высылает очередного российского дипломата

Киев  •  УНН

 • 16724 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Северная Македония высылают еще одного российского дипломата из страны. Эту информацию подтвердил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Буяр Османи, которого цитирует местная редакция “Радио Свобода”, передает УНН.

Цитата

“Когда министерство иностранных дел получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, что противоречит принципам Венской конвенции, мы принимаем необходимые меры и действия в целях защиты национальной безопасности, а также безопасности наших союзников. Таким образом, эта информация является верной”, — заявил Османи.

Что было ранее

В мае власти Северной Македонии решили выслать из страны российского дипломата. Также отмечалось, что 14 мая посол России Сергей Баздыкин был вызван в МИД и сообщил, что один из дипломатов в его посольстве объявлен нежелательным лицом.

После этого Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

В российском МИДе заявили, что решение принято в качестве ответной меры на объявление одного из дипломатов посольства России в Скопье персоной нон грата, которое, как утверждает ведомство, якобы “ничем не мотивировано”.

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