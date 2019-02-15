Північна Македонія повідомила країни-члени ООН про перейменування

“Міністерство закордонних справ інформує, що 14 лютого 2019 року Республіка Північна Македонія, відповідно до зобов’язань Остаточної угоди між Скоп’є і Афінами, направило три вербальні ноти: вербальну ноту від імені Постійної комісії на адресу секретаріату ООН, вербальну ноту від імені Постійної комісії на адресу країн учасниць і країн-спостерігачів ООН, а також вербальну ноту від імені міністерства закордонних справ на адресу всіх міжнародних, багатосторонніх і регіональних організацій, сповіщаючи про відповідні зміни”, — йдеться в повідомленні македонського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНН, македонські установи розпочали змінювати назви у зв’язку з перейменуванням країни.