Северная Македония уведомила страны-члены ООН о переименовании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Республики Северная Македония сообщило об изменении названия страны секретариат ООН, страны-участницы и страны-наблюдатели ООН, а также все международные и региональные организации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства, передает УНН.
“Министерство иностранных дел информирует, что 14 февраля 2019 года Республика Северная Македония, согласно обязательствам Окончательного соглашения между Скопье и Афинами, направило три вербальные ноты: вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес секретариата ООН, вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес стран-участниц и стран-наблюдателей ООН, а также вербальную ноту от имени министерства иностранных дел в адрес всех международных, многосторонних и региональных организаций, оповещая о соответствующих изменениях”, — говорится в сообщении македонского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал УНН, македонские учреждения начали менять названия в связи с переименованием страны.