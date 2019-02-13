Македонські установи розпочали змінювати назви у зв'язку з перейменуванням країни

“Повідомляємо, що з 12 лютого 2019 року набуває чинності Остаточна угода з вирішення розбіжностей, зазначених у резолюціях 817 (1993) та 845 (1993) Ради Безпеки Організації Об’єднаних націй, в зв’язку з чим втрачає чинність Тимчасова угода 1995 року і встановлюється стратегічне партнерство між сторонами”, — йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду республіки.

Раніше у вівторок МЗС Греції направило вербальну ноту МЗС Македонії, в якій повідомило Скоп’є про виконання зобов’язань з Преспанскої угоди, а також про ратифікацію протоколу про членство Македонії в НАТО.

Як повідомляв УНН, Республіка Македонія офіційно змінила назву.