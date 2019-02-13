Македонські установи розпочали змінювати назви у зв'язку з перейменуванням країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд Македонії першим серед державних установ змінив назву офіційного сайту із зазначенням нового найменування “Республіка Північна Македонія”. Зміни відбулися у вівторок у зв’язку з офіційним вступом в силу Остаточної угоди між Скоп’є і Афінами, згідно з якою Республіка Македонія перейменовується в Республіку Північна Македонія, передає УНН.
“Повідомляємо, що з 12 лютого 2019 року набуває чинності Остаточна угода з вирішення розбіжностей, зазначених у резолюціях 817 (1993) та 845 (1993) Ради Безпеки Організації Об’єднаних націй, в зв’язку з чим втрачає чинність Тимчасова угода 1995 року і встановлюється стратегічне партнерство між сторонами”, — йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду республіки.
Раніше у вівторок МЗС Греції направило вербальну ноту МЗС Македонії, в якій повідомило Скоп’є про виконання зобов’язань з Преспанскої угоди, а також про ратифікацію протоколу про членство Македонії в НАТО.
Як повідомляв УНН, Республіка Македонія офіційно змінила назву.