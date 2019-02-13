Македонские учреждения начали менять названия в связи с переименованием страны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительство Македонии первым среди государственных учреждений изменило название официального сайта с указанием нового наименования “Республика Северная Македония”. Изменения произошли во вторник в связи с официальным вступлением в силу Окончательного соглашения между Скопье и Афинами, согласно которому Республика Македония переименовывается в Республику Северная Македония, передает УНН.
“Сообщаем, что с 12 февраля 2019 года вступает в силу Окончательное соглашение по решению разногласий, указанных в резолюциях 817 (1993) и 845 (1993) Совета Безопасности Организации Объединенных наций, в связи с чем прекращает свое действие Временное соглашение 1995 года и устанавливается стратегическое партнерство между сторонами”, — говорится в сообщении на официальном сайте правительства республики.
Ранее во вторник МИД Греции направил вербальную ноту МИД Македонии, в которой уведомил Скопье об исполнении обязательств по Преспанскому соглашению, а также о ратификации протокола о членстве Македонии в НАТО.
Как сообщал УНН, Македония официально изменила название.