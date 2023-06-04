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Урядовців і студентів було відправлено з Пхеньяну на ферми в провінції Південний Хванхе, повідомляє Daily NK, газета, що базується в сусідній Південній Кореї.

Навіть російських дипломатів закликали до роботи доброї волі — з пропагандистськими фотографіями, на яких співробітники консульства працюють на овочевій фермі недалеко від міста Нампхо.

Це сталося після того, як південнокорейське шпигунське агентство повідомило, що кількість смертей від голоду на Півночі потроїлася минулого року, попри те, що Кім Чен Ин набрав понад 140 кілограмів ваги.

Південний Хванхе називають «житницею» Північної Кореї, оскільки він менш гористий, ніж більшість країни, і найкраще підходить для сільського господарства. Але це далеко від столиці, Пхеньяна, де еліта режиму Кіма живе у порівняльному комфорті зі своїми сім'ями.

На брифінгу в середу південнокорейський політик Ю Сан Бом сказав: "Нам сказали, що ціни на кукурудзу в Північній Кореї зросли на 60%, а на рис — на 30% порівняно з минулим роком, досягнувши найвищого рівня часу, як Кім Чен Ин піднявся".

"На фермах у провінції будуються житлові приміщення для всіх добровольців, які приїжджають зі столиці, щоб допомогти", - розповів Daily NK місцевий житель. "Ділянки, де поливають і удобрюють зерна, що швидко ростуть, пересаджують розсаду рису, забиті добровольцями".

Чутки майже підтвердили недавню статтю ЦТАК – власного інформаційного агентства уряду КНДР. У статті високо оцінюються зусилля робітників щодо завершення пересадки рису в регіоні.

Тим часом роботу російських дипломатів описало інше пропагандистське видання — Rodong Sinmun. У повідомленні йшлося, що вони допомагали прополювати поле на овочевій фермі Кочанг, спільному підприємстві приблизно за вісім миль на південний захід від їхнього посольства в Пхеньяні.

Однак для північних корейців все зовсім по-іншому. Керівники розвідки Південної Кореї повідомили, що кількість смертей від голоду потроїлася.

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