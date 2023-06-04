Детали

Чиновники и студенты были отправлены из Пхеньяна на фермы в провинции Южный Хванхэ, сообщает Daily NK, газета, базирующаяся в соседней Южной Корее.

Даже российских дипломатов призвали к работе доброй воли — с пропагандистскими фотографиями, на которых сотрудники консульства работают на овощной ферме недалеко от города Нампхо.

Это произошло после того, как южнокорейское шпионское агентство сообщило, что количество смертей от голода на Севере утроилось в прошлом году, несмотря на то, что Ким Чен Ын набрал более 140 килограммов веса.

Южный Хванхэ называют «житницей» Северной Кореи, поскольку он менее гористый, чем большая часть страны, и лучше всего подходит для сельского хозяйства. Но это далеко от столицы, Пхеньяна, где элита режима Кима живет в сравнительном комфорте со своими семьями.

На брифинге в среду южнокорейский политик Ю Сан Бом сказал: "Нам сказали, что цены на кукурузу в Северной Корее выросли на 60%, а на рис — на 30% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого высокого уровня с тех пор, как Ким Чен Ын поднялся".

"На фермах в провинции строятся жилые помещения для всех добровольцев, которые приезжают из столицы, чтобы помочь", — рассказал Daily NK местный житель. "Участки, где поливают и удобряют быстрорастущие зерна, пересаживают рассаду риса, забиты добровольцами".

Слухи почти подтвердили недавнюю статью ЦТАК – собственного информационного агентства правительства КНДР. В статье высоко оцениваются усилия рабочих по завершению пересадки риса в регионе.

Тем временем работу российских дипломатов описало другое пропагандистское издание — Rodong Sinmun. В сообщении говорилось, что они помогали пропалывать поле на овощной ферме Кочанг, совместном предприятии примерно в восьми милях к юго-западу от их посольства в Пхеньяне.

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