Півметрова змія "завітала" на пошту у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У місті Дніпро змія заповзла у приміщення пошти, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, 5 вересня о 13:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Шевченківському районі, на ж/м Тополя 1, в приміщені "Укрпошти" перебуває плазун.
"По прибуттю надзвичайниками до місця виклику, особовим складом проведено ретельне обстеження території. Плазуна завдовжки 0,5 м виявили в підсобного приміщення площею приблизно 15 м2. За допомогою спеціального інструменту, фахівці ДСНС відловили змію та вивезли її за межі міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні мешканцям будинку довелося звернутися за допомогою до рятувальників, бо під сходи будівлі заповзла змія і не давала людям потрапити додому.