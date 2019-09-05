Полуметровая змея "заглянула" на почту в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В городе Днепр змея заползла в помещение почты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, 5 сентября в 13:00 к спасателям поступило сообщение, что в Шевченковском районе, на ж/м Тополь 1, в помещении "Укрпочты" находится пресмыкающееся.
"По прибытию чрезвычайников к месту вызова, личным составом проведено тщательное обследование территории. Пресмыкающееся длиной 0,5 м обнаружили в подсобном помещении площадью примерно 15 м2. С помощью специального инструмента, специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли ее за пределы города", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсоне жителям дома пришлось обратиться за помощью к спасателям, так как под лестницу здания заползла змея и не давала людям попасть домой.