Південна Корея закриє тимчасове посольство у Львові, посилаючись на "ескалацію військових загроз"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Південна Корея закриє своє тимчасове посольство у Львові через “ескалацію військових загроз” поблизу західноукраїнського міста, йдеться у повідомленні МЗС у п’ятницю, інформує УНН.
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Посилення військових загроз під Львовом ускладнило роботу тимчасового посольства та забезпечення безпеки його співробітників.
3 березня Південна Корея перенесла своє посольство в Україні зі столиці Києва до Львова.
Також працюють з тимчасові офіси в Чернівцях та в Румунії, які залишаться відкритими.
Станом на четвер в Україні перебувають 28 громадян Південної Кореї, за винятком працівників посольства та тих, хто проживає на Кримському півострові, повідомляє Блакитний дім президента.
Нагадаємо
Південна Корея запровадила санкції проти Білорусі за "ефективну підтримку російського вторгнення в Україну".