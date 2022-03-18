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Южная Корея закроет временное посольство во Львове, ссылаясь на "эскалацию военных угроз"

Южная Корея закроет временное посольство во Львове, ссылаясь на "эскалацию военных угроз"

Киев • УНН

 • 131658 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Южная Корея закроет свое временное посольство во Львове из-за “эскалации военных угроз” вблизи западноукраинского города, говорится в сообщении МИД в пятницу, информирует УНН.

Детали

Усиление военных угроз под Львовом осложнило работу временного посольства и обеспечение безопасности его сотрудников.

3 марта Южная Корея перенесла свое посольство в Украине из столицы Киева в Львов.

Также работают временные офисы в Черновцах и в Румынии, которые останутся открытыми.

По состоянию на четверг в Украине находятся 28 граждан Южной Кореи, за исключением сотрудников посольства и тех, кто проживает на Крымском полуострове, сообщает Голубой дом президента.

Напомним

Южная Корея ввела санкции против Беларуси за "эффективную поддержку российского вторжения в Украину".

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