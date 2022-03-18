Южная Корея закроет временное посольство во Львове, ссылаясь на "эскалацию военных угроз"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Южная Корея закроет свое временное посольство во Львове из-за “эскалации военных угроз” вблизи западноукраинского города, говорится в сообщении МИД в пятницу, информирует УНН.
Детали
Усиление военных угроз под Львовом осложнило работу временного посольства и обеспечение безопасности его сотрудников.
3 марта Южная Корея перенесла свое посольство в Украине из столицы Киева в Львов.
Также работают временные офисы в Черновцах и в Румынии, которые останутся открытыми.
По состоянию на четверг в Украине находятся 28 граждан Южной Кореи, за исключением сотрудников посольства и тех, кто проживает на Крымском полуострове, сообщает Голубой дом президента.
Напомним
Южная Корея ввела санкции против Беларуси за "эффективную поддержку российского вторжения в Украину".