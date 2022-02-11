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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Південна Корея закликала своїх громадян покинути Україну

Південна Корея закликала своїх громадян покинути Україну

Київ • УНН

 • 24573 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Південної Кореї ввів максимальний рівень небезпеки для поїздок до України і закликав своїх громадян негайно покинути українську територію через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Південної Кореї.

Деталі

"У зв'язку із ситуацією в Україні уряд ухвалив рішення терміново оголосити попередження про поїздки четвертого рівня (поїздки заборонено) для всієї території України з 13 лютого", – ідеться у повідомленні.

Громадян Південної Кореї, які зараз перебувають в Україні, закликали негайно покинути країну доступними рейсами.

Як зазначили, це превентивний захід у межах підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні.

За даними південнокорейського МЗС, станом на 2 листопада 2021 року в Україні проживає 341 громадянин Південної Кореї, зокрема держслужбовці.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Японії 11 лютого порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно покинути країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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