Південна Корея закликала своїх громадян покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Південної Кореї ввів максимальний рівень небезпеки для поїздок до України і закликав своїх громадян негайно покинути українську територію через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Південної Кореї.
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"У зв'язку із ситуацією в Україні уряд ухвалив рішення терміново оголосити попередження про поїздки четвертого рівня (поїздки заборонено) для всієї території України з 13 лютого", – ідеться у повідомленні.
Громадян Південної Кореї, які зараз перебувають в Україні, закликали негайно покинути країну доступними рейсами.
Як зазначили, це превентивний захід у межах підготовки до раптового погіршення ситуації в Україні.
За даними південнокорейського МЗС, станом на 2 листопада 2021 року в Україні проживає 341 громадянин Південної Кореї, зокрема держслужбовці.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Японії 11 лютого порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно покинути країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.