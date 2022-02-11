Южная Корея призвала своих граждан покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Южной Кореи ввело максимальный уровень опасности для поездок в Украину и призвало своих граждан немедленно покинуть украинскую территорию из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Детали
"В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение срочно объявить предупреждение о поездках четвертого уровня (поездки запрещены) для всей территории Украины с 13 февраля", - говорится в сообщении.
Граждан Южной Кореи, которые сейчас находятся в Украине, призвали немедленно покинуть страну доступными рейсами.
Как отметили, это превентивная мера в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации в Украине.
По данным южнокорейского МИДа, по состоянию на 2 ноября 2021 года в Украине проживает 341 гражданин Южной Кореи, в том числе госслужащие.
Напомним
Министерство иностранных дел Японии 11 февраля посоветовало своим гражданам, которые находятся в Украине, немедленно покинуть страну из-за увеличения войск РФ возле украинских границ.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.