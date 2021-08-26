Південна Корея оштрафувала Facebook та Netflix на понад 5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Комісія з захисту персональних даних Південної Кореї оштрафувала соцмережу Facebook та стрімінгову платформу Netflix на 5,7 млн доларів США за порушення конфіденційних даних користувачів. Про це повідомляє УНН за даними агентства Yonhap.
Деталі
Найбільший штраф отримав Facebook — 5,5 млн доларів. Коміссія заявила, що з квітня 2018-го до вересня 2019 року соціальна мережа створювала й зберігала шаблони з розпізнавання обличчя 200 тисяч місцевих користувачів без їхньої згоди.
Зазначимо, що в листопаді 2020 року Facebook виплатив штраф у розмірі 6,3 млн доларів за надання іншим операторам особистої інформації користувачів без їхньої згоди. Соціальну мережу також звинуватили в незаконному збиранні реєстраційного номера людей і не повідомленні про зміни, які стосуються управління особистою інформацією.
Netflix зобов’язали сплатити майже 220 тис. доларів за збирання персональної інформації 5 млн користувачів без їхньої згоди ще до завершення реєстрації у сервісі.
Також комісія порекомендувала компанії Google поліпшити заходи з оброблення особистої інформаціі.
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