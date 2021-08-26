Південна Корея оштрафувала Facebook та Netflix на понад 5 млн доларів

Деталі

Найбільший штраф отримав Facebook — 5,5 млн доларів. Коміссія заявила, що з квітня 2018-го до вересня 2019 року соціальна мережа створювала й зберігала шаблони з розпізнавання обличчя 200 тисяч місцевих користувачів без їхньої згоди.

Зазначимо, що в листопаді 2020 року Facebook виплатив штраф у розмірі 6,3 млн доларів за надання іншим операторам особистої інформації користувачів без їхньої згоди. Соціальну мережу також звинуватили в незаконному збиранні реєстраційного номера людей і не повідомленні про зміни, які стосуються управління особистою інформацією.

Netflix зобов’язали сплатити майже 220 тис. доларів за збирання персональної інформації 5 млн користувачів без їхньої згоди ще до завершення реєстрації у сервісі.

Також комісія порекомендувала компанії Google поліпшити заходи з оброблення особистої інформаціі.

Нагадаємо

Південна Корея планує накласти обмеження на магазини додатків Apple і Google.