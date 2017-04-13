"Піттсбург" розпочав захист Кубка Стенлі перемогою над "Коламбусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. П'ятьма поєдинками першого раунду плей-оф стартував розіграш Кубка Стенлі. У зустрічі чинного володаря трофею "Піттсбург Пінгвінс" з "Коламбус Блю Джекетс" перемогу святкували "Пінгвінс" – 3:1, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Брайан Раст відкрив рахунок на другій хвилині другого періоду. Євген Малкін перетнув синю лінію і віддав пас на Філа Кессела, який коником переправив шайбу Расту, і той вразив ворота Сергія Бобровського.
На четвертій хвилині вже сам Кессел реалізував більшість, а Малкін оформив другу результативну передачу. На 17-й хвилині другого періоду Нік Боніно збільшив перевагу "Пінгвінс" до трьох шайб. Спочатку по воротах кинув Патрік Хорнквіст, а потім вже на добиванні зіграв Боніно. Метт Калверт відіграв один гол на 13-й хвилині третього періоду.
"Думаю, що після першого періоду у нас все було нормально. Але після другого періоду ми трохи втратили віру в себе. Суперник натиснув, і ми не змогли встояти", - сказав тренер" Блю Джекетс" Джон Торторелла.
Результати інших поєдинків виглядають наступним чином:
"Монреаль Канадієнс" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 0:2;
"Оттава Сенаторс" – "Бостон Брюїнс" - 1:2;
"Міннесота Вайлд" – "Сент-Луїс Блюз" 1:2 (овертайм);
"Едмонтон Ойлерс" – "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3.
Як повідомляв УНН, визначились усі пари розіграшу Кубка Стенлі.