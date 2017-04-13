"Питтсбург" начал защиту Кубка Стэнли победой над "Коламбусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пятью поединками первого раунда плей-офф стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. Во встрече действующего обладателя трофея "Питтсбург Пингвинс" с "Коламбус Блю Джекетс" победу праздновали "Пингвинс" - 3:1, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Брайан Раст открыл счет на второй минуте второго периода. Евгений Малкин пересек синюю линию и отдал пас на Фила Кессела, который коньком переправил шайбу растить, и тот поразил ворота Сергея Бобровского.
На четвертой минуте уже сам Кессел реализовал большинство, а Малкин оформил вторую результативную передачу. На 17-й минуте второго периода Ник Бонино увеличил преимущество "Пингвинс" до трех шайб. Сначала по воротам бросил Патрик Хорнквист, а потом уже на добивании сыграл Бонино. Мэтт Калверт отыграл один гол на 13-й минуте третьего периода.
"Думаю, что после первого периода у нас все было нормально. Но после второго периода мы немного потеряли веру в себя. Соперник нажал, и мы не смогли устоять", - сказал тренер "Блю Джекетс" Джон Торторелла.
Результаты других поединков выглядят следующим образом:
"Монреаль Канадиенс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:2;
"Оттава Сенаторз" - "Бостон Брюинз" - 1:2;
"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз" 1:2 (овертайм);
"Эдмонтон Ойлерз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3.
Как сообщал УНН, определились все пары розыгрыша Кубка Стэнли .