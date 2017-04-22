"Піттсбург" і "Нешвілл" вийшли до другого раунду плей-оф Кубка Стенлі

“Нешвілл Предаторс” вперше в історії виграв серію плей-оф Кубка Стенлі в чотирьох матчах (4:0), обігравши в четвертій грі з рахунком 4:1 — “Чикаго Блекхокс”.

Окрім того, “Предаторс” у четвертий раз в історії вийшли до другого раунду плей-оф, де зіграють з переможцем пари “Міннесота Вайлд” — “Сент-Луїс Блюз”.

В іншому протистоянні чинні володарі Кубка Стенлі “Піттсбург Пінгвінс” виграли п’ятий матч серії першого раунду у “Коламбуса” 5:2.

Зауважимо, що у другому раунді “Пінгвінс” зустрінуться з “Вашингтон Кепіталс” або “Торонто Мейпл Ліфс” (у серії рахунок 2:2).

Додамо також, у серіях “Едмонтон” — “Сан-Хосе” рахунок став 3:2 на користь “Ойлерс”, також до перемоги у серії над “Монреалем” наблизився “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3:2.