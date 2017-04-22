"Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

“Нэшвилл Предаторс” впервые в истории выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли в четырех матчах (4: 0), обыграв в четвертой игре со счетом 4: 1 — “Чикаго Блэкхокс”.

Кроме того, “Предаторс” в четвертый раз в истории вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары “Миннесота Уайлд” — “Сент-Луис Блюз”.

В другом противостоянии действующие обладатели Кубка Стэнли “Питтсбург Пингвинс” выиграли пятый матч серии первого раунда в “Коламбуса” 5: 2.

Заметим, что во втором раунде “Пингвинс” встретятся с “Вашингтон Кэпиталс” или “Торонто Мэйпл Лифс” (в серии счет 2: 2).

Добавим также, в сериях “Эдмонтон” — “Сан-Хосе” счет стал 3: 2 в пользу “Ойлерз”, также к победе в серии над “Монреалем” приблизился “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3: 2.