"Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29055 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94361 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114621 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111385 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106787 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151706 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

"Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 12612 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. По итогам очередных матчей игрового дня определились еще два участника второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

“Нэшвилл Предаторс” впервые в истории выиграл серию плей-офф Кубка Стэнли в четырех матчах (4: 0), обыграв в четвертой игре со счетом 4: 1 — “Чикаго Блэкхокс”.

Кроме того, “Предаторс” в четвертый раз в истории вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары “Миннесота Уайлд” — “Сент-Луис Блюз”.

В другом противостоянии действующие обладатели Кубка Стэнли “Питтсбург Пингвинс” выиграли пятый матч серии первого раунда в “Коламбуса” 5: 2.

Заметим, что во втором раунде “Пингвинс” встретятся с “Вашингтон Кэпиталс” или “Торонто Мэйпл Лифс” (в серии счет 2: 2).

Добавим также, в сериях “Эдмонтон” — “Сан-Хосе” счет стал 3: 2 в пользу “Ойлерз”, также к победе в серии над “Монреалем” приблизился “Нью-Йорк Рейнджерс” — 3: 2.

Украинские Национальные Новости

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