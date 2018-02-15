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Питання заручників буде пріоритетним на зустрічі в “нормандському форматі” - Геращенко

Питання заручників буде пріоритетним на зустрічі в “нормандському форматі” - Геращенко

Київ • УНН

 • 8040 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Питання звільнення заручників буде одним з пріоритетних і ключових під час зустрічі міністрів закордонних справ в “нормандському форматі” в Мюнхені. Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

“Ми наполягаємо на створені механізму за участі, в тому числі РФ, Міжнародного комітету Червоного хреста із запрошенням представників ОРДЛО для пошуку зниклих та ексгумації загиблих. Власне, питання заручників буде одним з пріоритетних і ключових під час зустрічі міністрів закордонних справ в „нормандському форматі“, який відбудеться вже цього тижня на полях безпекової конференції в Мюнхені”, — повідомила І.Геращенко.

Вона також додала, що сподівається найближчим часом на “добрі новини щодо звільнення українців”.

“Але говорити про деталі, умови, шляхи і механізми можна тільки після того, як вони будуть реалізовані”, — резюмувала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, І.Геращенко заявила, що зустріч гуманітарної підгрупи у Мінську 14 лютого завершилася безрезультатно через деструктивну позицію підконтрольних Кремлю представників ОРДЛО і їх кураторів з РФ.

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