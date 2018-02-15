Вопрос заложников будет приоритетным на встрече в "нормандском формате" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вопрос освобождения заложников будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" в Мюнхене. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Мы настаиваем на создании механизма с участием, в том числе РФ, Международного комитета Красного креста с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших и эксгумации погибших. Собственно, вопрос заложников будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая состоится уже на этой неделе на полях безопасности конференции в Мюнхене", - сообщила И.Геращенко.
Она также добавила, что надеется в ближайшее время на "хорошие новости об освобождении украинцев".
"Но говорить о деталях, условиях, пути и механизмах можно только после того, как они будут реализованы", - резюмировала И.Геращенко.
Как сообщал УНН, И.Геращенко заявила, что встреча гуманитарной подгруппы в Минске 14 февраля завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ.